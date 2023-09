Trump diz que o problema de Biden é a incompetência, e não a idade

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2023 - 16:43 Compartilhe

Joe Biden, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, recebeu o apoio de um aliado inesperado no debate sobre a sua idade: Donald Trump.

O ex-chefe de Estado republicano enfatizou que o democrata “não é velho demais” para concorrer a um segundo mandato, mas logo acrescentou: “Acho que ele é incompetente.”

Os comentários de Trump, feitos durante uma entrevista ao programa “Meet the Press”, da NBC, que irá ao ar neste domingo, são divulgados no momento em que os americanos debatem sobre o envelhecimento da sua classe política, antes das eleições de 2024. Se Biden for reeleito, ele terá, então, 81 anos, e Trump, 78.

Pesquisas mostram que, embora a diferença de idade entre os dois homens seja pequena, os americanos se preocupam mais com a idade de Biden. Segundo uma das enquetes, três em cada quatro pessoas duvidam da capacidade do atual presidente de completar um segundo mandato.

Trump encerrou seu próprio mandato como o segundo presidente mais velho da História, depois de Ronald Reagan, que tinha 77 anos. “Alguns dos maiores líderes mundiais têm mais de 80 anos”, disse o republicano à NBC. “Aliás, ainda estou longe dessa idade”, enfatizou.

“Biden não é muito velho, mas acho que ele é incompetente, e isso sim é um grande problema”, considerou Trump.

O presidente democrata, que superou um problema de gagueira quando era jovem, tem sido alvo de piadas por seus tropeços verbais. No entanto, Biden permanece fisicamente ativo, não bebe e costuma ser visto andando de bicicleta nos fins de semana em sua casa em Delaware.

Na entrevista à NBC, Trump afirmou que a idade não o preocupa e ressaltou que seus pais viveram muito tempo: “Então, geneticamente, isso é uma coisa boa.”

