Trump diz que governo dos EUA tem conhecimento sobre drones misteriosos: ‘Seria melhor se explicassem’

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump disse que o governo americano “sabe o que está acontecendo” a respeito de drones sem identificação que foram detectados no céu de Nova Jersey nas últimas semanas.

“Eles [militares] sabem de onde esses drones vieram e para onde vão. Por alguma razão, não querem comentar. Eu acho que seria melhor se eles explicassem o que é isso. Nossos militares sabem e nosso presidente [Joe Biden] sabe“, afirmou o republicano em entrevista concedida nesta segunda-feira, 16.

Imagens gravadas por celulares e publicadas nas redes sociais mostram drones com luzes piscantes e rotores sobrevoando em diversas regiões de Nova Jersey (veja abaixo). Após as publicações, o congressista Chris Smith solicitou esclarecimento ao Pentágono — sede do Departamento de Defesa dos EUA — e à Casa Branca.

Filmed in New Jersey and what looks like headlights from afar, is not. It looks like light is emanating from the entire object. This is not a drone #UFOSightings #DronesNYC pic.twitter.com/0sXQqv8WKu

— Guti (@playerparzivall) December 15, 2024