Trump diz que gostaria de fechar Departamento de Educação por decreto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 4, que gostaria de poder fechar o Departamento Federal de Educação por meio de um decreto.

“Gastamos mais por aluno do que qualquer outro país do mundo e estamos no final da lista. Estamos muito mal ranqueados. E o que eu quero fazer é deixar que os estados administrem as escolas”, disse Trump, em comentários a repórteres no Salão Oval.

Ele disse ainda que trabalhará com o Congresso e o sindicato dos professores para realizar as mudanças.

Uma autoridade da Casa Branca disse na segunda-feira que o governo Trump tomará medidas para interromper o financiamento do departamento e um anúncio sobre as ações que planeja poderá ser feito ainda em fevereiro.

Essa retirada de financiamento poderia ser parte de uma operação do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental de Trump, presidido pelo bilionário Elon Musk, para identificar fraudes e desperdício de gastos governamentais.

Os republicanos criticaram o Departamento de Educação durante a gestão do ex-presidente Joe Biden, principalmente o perdão de empréstimos estudantis e políticas relacionadas a programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

Trump já assinou decretos para desmantelar os programas do DEI em todo o governo federal. A emissora ABC News informou na segunda-feira que dezenas de funcionários do Departamento de Educação receberam cartas no final do expediente de sexta-feira que os colocava em licença administrativa.