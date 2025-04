Trump diz que está ‘muito perto’ de acordo sobre TikTok

O presidente Donald Trump disse que seu governo está “muito perto” de um acordo para encontrar um comprador para o TikTok, que precisa se desfazer do seu proprietário chinês para evitar uma proibição nos Estados Unidos.

“Estamos muito perto de um acordo com um grupo muito bom de pessoas”, disse Trump, no avião presidencial. A controladora do TikTok, ByteDance, tem até 5 de abril para vender a filial, em virtude de uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso para impedir que autoridades chinesas usem o aplicativo para espionar americanos.

Trump, que declarou uma guerra comercial ao mundo, voltou a colocar o debate sobre o TikTok no contexto de negociações econômicas mais amplas com a China. “Sobre o TikTok, a China certamente dirá: ‘Estamos aprovando um acordo, mas o que vocês propõem sobre as tarifas?'”, comentou Trump, que anunciou ontem novos impostos sobre os produtos chineses.

Segundo o jornal The New York Times, a Amazon fez uma oferta de aquisição de última hora pela totalidade do TikTok, que não foi considerada muito séria.

Até agora, a ByteDance não aceitou oficialmente o princípio de uma venda, tampouco o governo chinês, mas, segundo a imprensa americana, discussões estão em andamento e têm como principal cenário a separação do TikTok de sua controladora.

dk-aue/erl/mel/am-lb