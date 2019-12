Trump diz que diálogo EUA-China está indo bem, mas que não há prazo para acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que as negociações comerciais com a China estão indo bem, mas que não há um prazo para o eventual fechamento de um acordo entre os dois países.

Trump, que falou durante coletiva de imprensa em Londres, onde participará de reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmou que, particularmente, preferiria esperar até depois da eleição presidencial dos EUA, em novembro de 2020, para selar um acordo com os chineses.

Antes disso, porém, Trump sugeriu que logo haveria novidades sobre um acordo com a China.