Trump diz que conversou ‘muitas vezes’ com Xi e cita que acordo com Japão está próximo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira, 25, que conversou com o presidente da China, Xi Jinping, “muitas vezes” e que as negociações com o Japão estão muito bem, além de afirmar que está perto de um acordo com os japoneses. Os comentários foram feitos minutos antes de o republicano embarcar com a primeira-dama, Melania Trump, para Roma, na Itália, devido ao funeral do papa Francisco.

“Os acordos comerciais estão indo bem, vamos fechar bons acordos”, disse, ao mencionar que o plano tarifário americano está “indo muito bem” e que os EUA ficarão “muito ricos”.

Questionado sobre um acordo entre Rússia e Ucrânia, Trump afirmou que os países estão se aproximando e citou que o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estão em reunião na manhã desta sexta-feira.