Trump diz que conversa telefônica com Zelensky foi ‘muito boa’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (19) que teve uma conversa telefônica “muito boa” com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, um dia depois de falar com o presidente russo, Vladimir Putin, e acredita que eles estão “muito bem encaminhados” para um cessar-fogo.

“Acabei de ter uma ligação muito boa com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Durou cerca de uma hora. Boa parte da conversa foi baseada na ligação de ontem com o presidente Putin para alinhar as demandas e necessidades da Rússia e da Ucrânia. Estamos muito bem encaminhados”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

aue-pno/erl/nn/aa