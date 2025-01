Trump diz que cobrará tarifas e taxará outros países

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que irá tarifar e taxar os países para enriquecer os norte-americanos, prometeu uma revisão do sistema comercial e disse que os Estados Unidos estabelecerão um “serviço de receita externa”.

“Estamos estabelecendo o serviço de receita externa para coletar todas as tarifas, taxas e receitas. Serão enormes quantias de dinheiro que entrarão em nosso Tesouro, provenientes de fontes estrangeiras”, disse ele em seu discurso de posse.

Veja os principais pontos da fala

“Colocarei a América em primeiro lugar e nossa soberania será recuperada. As balanças da Justiça serão reequilibradas (…) Tenho confiança e otimismo de que começamos uma nova era. Uma onda de mudança está varrendo o país, e temos a chance de aproveitá-la”.

“Enquanto estamos aqui, o governo enfrenta uma crise de desconfiança. Nos últimos anos, deixamos de proteger nossos cidadãos e oferecemos proteção a criminosos, muitos deles vindo de prisões e hospitais psiquiátricos, de fora do país”.

“A minha eleição me dá um mandato para reverter as várias traições que ocorreram com nosso povo, e devolver às pessoas sua fé, sua riqueza, sua democracia e sua liberdade. Neste momento, o declínio da América chega ao fim. Nós vamos restaurar a competência, a liberdade e a integridade do governo da América”.

“Tentaram me matar na linda Pensilvânia, mas acredito que minha vida foi poupada por um motivo, uma missão: tornar a América grande novamente. Para os cidadãos americanos, o dia 20 de janeiro de 2025 é o dia da libertação“.

“Ainda hoje, vou assinar uma série de decretos presidenciais. Por meio deles, vou promover uma restauração completa da América e do bom senso. Em primeiro lugar, vou declarar uma emergência nacional na nossa fronteira ao Sul [com o México]. Toda entrada ilegal será imediatamente impedida, e vamos começar o processo de devolução de milhões de imigrantes ilegais a seus países. Vou enviar tropas à fronteira para reparar o desastre das invasões ao nosso país“.

“A América voltará a ser um país industrial. Nós temos algo que nenhuma outra nação tem: a maior reserva de petróleo e gás da Terra. Nós iremos usar esse arsenal e, com isso, diminuir os preços e exportar energia americana para todo o mundo. Seremos, novamente, uma nação rica, e esse ouro líquido que está sob nossos pés será a causa disso”.

“Colocarei fim à política de fazer engenharia social com a raça e o gênero. Forjaremos uma sociedade que não enxerga cor, e é baseada no mérito. Daqui para a frente, a política oficial dos Estados Unidos da América é a de que há apenas dois gêneros: masculino e feminino“.

“A América será respeitada e admirada novamente. Nós seremos fortes e não seremos intimidados ou abatidos por outras nações. A partir deste dia, seremos livres, soberanos e independentes. Viveremos com orgulho e sonharemos com ousadia. Nada se colocará no nosso caminho, porque somos americanos. Deus abençoe a América”.