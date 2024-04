Trump diz que cada estado deveria legislar sobre o aborto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/04/2024 - 19:05 Para compartilhar:

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (8), que as restrições ao direito ao aborto devem ser deixadas nas mãos dos estados, em um esforço para satisfazer a sua base mais conservadora sem deixar de lado os centristas em um tema muito controverso.

“Os estados irão determiná-lo por voto ou legislação ou talvez as duas coisas. O que decidirem deve ser a lei do país, neste caso, a lei do estado”, disse Trump em um vídeo publicado em sua rede social, Truth Social.

O candidato conservador, que disputará a eleição presidencial em novembro contra o democrata Joe Biden, se gaba de ter conseguido que a Suprema Corte derrubasse a proteção ao aborto após ter inclinado o tribunal para a direita durante seu mandato.

Em 2022, a Suprema Corte deixou para os estados a possibilidade de legislar sobre a interrupção da gravidez. Desde então, cerca de 20 deles a proibiram ou a restringiram ao extremo.

Biden, a favor do direito a esse procedimento apesar de ser católico, insiste em que se o Congresso tentar aprovar uma proibição federal, ele a vetará.

O presidente respondeu com um comunicado no qual diz que Trump “mente” e que, se pudesse, proibiria o aborto em nível federal.

Para Biden, seu adversário está perdido e tenta de todas as formas evitar que esse tema o afete politicamente. “Ele, mais do que ninguém nos Estados Unidos, é responsável por criar a crueldade e o caos que tomaram o país”, declarou.

A equipe de campanha do democrata publicou nesta segunda um anúncio no qual denuncia o papel de Trump. O clipe conta a história de uma mulher que teve a interrupção da gravidez negada apesar de ter sofrido um aborto espontâneo com 18 semanas de gestação.

O republicano não definia claramente sua posição sobre a questão há semanas, para não prejudicar suas chances nas eleições.

Em fevereiro, o The New York Times publicou que ele havia dito a seus assessores que gostava da ideia de uma proibição federal do aborto a partir das 16 semanas, mas que hesitava em torná-la pública para não incomodar seus apoiadores mais conservadores, que querem um prazo ainda menor.

Nesta segunda, Trump foi alvo de críticas por progressistas e organizações como a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), mas também por parte de conservadores.

Seu ex-vice-presidente, Mike Pence, classificou suas declarações como um “tapa na cara dos milhões de americanos que votaram nele em 2016 e 2020”.

O grupo antiaborto Susan B. Anthony afirmou estar “profundamente decepcionado” e o influente senador republicano Lindsey Graham defendeu que “deveria haver um mínimo nacional” de 15 semanas como limite.

– Exceções –

Desde o veredito de 2022, uma parte do Partido Republicano é a favor de que o Congresso promulgue uma proibição federal após as eleições presidenciais.

Os democratas ganharam desde então uma série de referendos para que o acesso ao aborto seja regulado por leis estaduais.

A Flórida, estado natal de Trump, está prestes a determinar um limite de seis semanas para o procedimento, mas também realizará um referendo em novembro para perguntar aos cidadãos se desejam uma emenda que permita o aborto antes que o feto seja viável.

Em sua mensagem, Trump não mencionou a proibição da Flórida nem se votará a favor ou contra em novembro.

Uma maioria dos americanos acredita que o aborto deveria ser legal na maioria dos casos, segundo pesquisas, e cerca de metade dos estados tem medidas em vigor para proteger seu acesso.

Os democratas descrevem Trump como o arquiteto dos ataques aos direitos reprodutivos e prometem restaurar a proteção em nível nacional se recuperarem o controle do Congresso, onde os republicanos controlam a Câmara dos Representantes.

Os republicanos foram punidos nas eleições de meio de mandato de 2022, nas quais alguns de seus candidatos perderam para rivais que apoiavam o direito ao aborto.

Trump não esclareceu a partir de quantas semanas ele acredita que a interrupção voluntária da gravidez deve ser proibida, mas insistiu em que é “firmemente a favor de exceções para estupro, incesto e se a vida da mãe estiver em perigo”.

st/jfx/erl/dga/ic/mvv/am