Trump diz que Bessent está negociando com 200 países e cita trabalho de Lutnick nas conversas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, está realizando negociações comerciais com cerca de 200 países, em discurso preparado para o evento do Dia Nacional da Oração, na Casa Branca, nesta quinta-feira. “Todos estão ligando para ele. Como aguentar? Não sei se ele consegue dormir”, disse.

Segundo o republicano, o secretário do Comércio do país, Howard Lutnick também está “negociando o tempo todo”. “As tarifas tornarão os EUA muito ricos”, ressaltou, ao citar a importância dos consumidores comprarem carros fabricados em território americano. “Eles são os melhores, de qualquer forma”, acrescentou.

Trump, que teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que está “trabalhando muito duro em um grande e lindo projeto de lei” e que, se não for aprovado, os impostos aumentarão 68%. “As coisas estão indo muito bem e estamos dentro do cronograma com o projeto de lei de impostos. Os detalhes finais estão sendo acertados”, afirmou.

No início da semana, o presidente americano anunciou o plano de um projeto de lei abrangente com cortes significativos de impostos, medidas rigorosas de segurança nas fronteiras e reformas nos gastos públicos.