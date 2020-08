Trump diz que, agora, Schumer e Pelosi querem fazer acordo sobre pacote

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 10, em seu Twitter que, agora, os líderes democratas Chuck Schumer, líder da minoria no Senado, e Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, querem fazer um acordo sobre o novo pacote fiscal nos Estados Unidos.

Após o fracasso das tratativas entre Casa Branca e Congresso sobre um novo pacto de estímulos no país, Donald Trump anunciou no último sábado uma nova rodada de ajuda à economia americana.

Entre as medidas, está a renovação do programa de auxílio a desempregados que venceu em 31 de julho, mas com um valor menor, de US$ 400 por semana.

“Então agora Schumer e Pelosi querem se encontrar para fazer um acordo. É incrível como as coisas funcionam, não é? Onde estiveram nas últimas quatro semanas quanto estavam ‘linha dura’ e só queriam dinheiro para estados e cidades administrados por democratas?”, questionou o republicano na rede social.

