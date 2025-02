Trump diz que agência dos EUA para desenvolvimento internacional deveria ‘fechar’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (7), que a Usaid deveria “fechar”, em uma escalada de sua campanha já sem precedentes para desmantelar esta enorme agência americana de ajuda ao desenvolvimento internacional.

“A CORRUPÇÃO ESTÁ EM NÍVEIS RARAMENTE VISTOS ANTES. FECHEM-NA!”, escreveu Trump em um comunicado em letras maiúsculas em sua rede, Truth Social.

Trump, que iniciou seu segundo mandato no mês passado, lançou uma cruzada liderada por seu principal doador e homem mais rico do mundo, Elon Musk, para enxugar os gastos da administração pública.

Por enquanto, seu principal alvo tem sido a agência de desenvolvimento internacional, a principal organização de distribuição de ajuda humanitária americana em todo o planeta.

O governo de Trump ordenou a milhares de funcionários da agência no exterior que retornassem aos Estados Unidos e congelou a ajuda externa.

Segundo o New York Times, a atual equipe da Usaid passaria de 10.000 funcionários para cerca de 300.

Os democratas afirmam que seria inconstitucional Trump fechar agências governamentais sem a aprovação do Congresso.

Trump também anunciou que quer acabar com o Departamento de Educação.

Os Estados Unidos destinam atualmente cerca de 58 bilhões de dólares (cerca de R$ 334 bilhões) à ajuda internacional, quantia que torna o país o maior doador do mundo.

No entanto, isso equivale a entre 0,7% e 1,4% do gasto total do governo, segundo o Pew Research Center.

A Usaid financia programas de saúde e emergência em cerca de 120 países, incluindo nas regiões mais pobres do mundo.

A agência considerada uma fonte vital de “soft power” para os Estados Unidos em sua luta contra a influência de rivais como a China, onde Musk tem muitos interesses comerciais.

Os republicanos mais radicais e os libertários têm questionado há muito tempo a necessidade da Usaid, pois consideram a agência um desperdício.

As críticas se intensificaram desde o retorno ao poder de Trump, cuja administração demoniza os funcionários da Usaid e afirma – sem provas – que a agência de ajuda está repleta de fraudes.

“TANTA FRAUDE É TOTALMENTE INEXPLICÁVEL”, escreveu Trump.

