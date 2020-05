Trump diz não ter pressa para novo pacote de ajuda, apesar de desemprego alto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (8) que não tem pressa em costurar um acordo com a oposição democrata para um novo pacote de ajuda que permita aliviar a crise provocada pelo novo coronavírus, apesar do nível recorde de desemprego.

A líder da Câmara baixa, Nancy Pelosi, destacou que está trabalhando em um novo pacote de estímulo, depois que o Congresso aprovou em março e abril vários planos de ajuda que somam quase três trilhões de dólares para tentar frear o derretimento do emprego e estimular a economia.

A nova iniciativa contra a crise, em um momento em que o desemprego subiu 14,7%, poderia ser outro pacote de vários trilhões de dólares, orientado a dar fundos aos governos estaduais e locais e ajudas para o aluguel e o pagamento de hipotecas.

Pelosi informou que a medida poderia ser votada quando a Câmara baixa voltar a celebrar sessões, na semana que vem.

Mas o presidente não demonstrou urgência.

“Não temos pressa”, disse Trump, em mesa redonda com legisladores republicados, ao ser consultado sobre as negociações depois do relatório do Departamento do Trabalho mostrou, nesta sexta-feira, que em abril mais de 22 milhões de pessoas perderam seus empregos.

Trump disse que queria ver o que os democratas vão propor no esboço e que seu governo “teve o que queria” no pacote de resgate anterior.

Atualmente, os líderes republicanos do Congresso, que controlam o Senado, e a Casa Branca consideram fazer uma pausa para ver como o atual pacote de estímulos está funcionando.