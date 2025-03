Trump diz não se importar caso montadoras estrangeiras aumentem preços por tarifas impostas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em entrevista à NBC News neste sábado, 29. que não “poderia se importar menos” se montadoras estrangeiras aumentarem os preços dos carros como resposta à política tarifária de seu governo. A Casa Branca se prepara para impor novas tarifas a bens de consumo a partir da próxima quarta-feira, 2 de abril. A medida é alvo de críticas de líderes internacionais e preocupa os consumidores.

“Espero que eles aumentem seus preços, porque se fizerem isso, as pessoas vão comprar carros fabricados nos EUA”, disse Trump, que ressaltou que consideraria negociar as tarifas apenas com aqueles dispostos a dar algo de grande valor em troca.

Durante a entrevista, Trump ainda pontuou que está “irritado” com o presidente russo, Vladimir Putin. Caso as negociações com a Rússia para “parar o banho de sangue” na Ucrânia não avancem, Trump afirmou que pode tarifar “a qualquer momento” o petróleo russo em 25%.