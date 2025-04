Trump diz estar descontente porque os russos ‘bombardeiam como loucos’ na Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, expressou nesta segunda-feira (7) seu descontentamento com os bombardeios russos sobre a Ucrânia, enquanto o seu governo impulsiona conversas para pôr fim ao conflito de mais de três anos.

“Não estou contente com o que acontece” na Ucrânia, declarou o republicano a jornalistas na Casa Branca. Os russos “bombardeiam como loucos neste momento”, acrescentou Trump, que disse que ambas as partes estão “mais ou menos perto” de um acordo.

Trump descreveu os ataques incessantes como “uma situação que não é boa”.

“Assim que estamos nos reunindo com a Rússia, estamos nos reunindo com a Ucrânia, e estamos nos aproximando mais ou menos, mas não estou contente com todo o bombardeio que está acontecendo na última semana”, disse. “É algo horrível.”

O presidente americano afirmou em março que estava “irritado” com seu homólogo russo, Vladimir Putin. No domingo, disse aos jornalistas: “Gostaríamos que parassem. Não me agradam os bombardeios.”

As declarações de Trump desta segunda-feira chegam horas depois que o Kremlin dissesse que apoia a ideia de uma trégua na Ucrânia, mas que tinha muitas “perguntas” sobre como funcionaria esse acordo, e rechaçasse as insinuações americanas e europeias de que estava ganhando tempo.

A Rússia não cessou seus ataques à Ucrânia apesar da promessa do magnata republicano de conseguir a paz nas “24 horas” seguintes a seu retorno à Casa Branca em janeiro.

Putin rejeitou em março uma proposta conjunta de Washington e Kiev para um cessar-fogo total e incondicional.

