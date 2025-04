Trump diz esperar que Rússia e Ucrânia alcancem acordo ‘esta semana’

O presidente americano, Donald Trump, disse, neste domingo, 20, que espera um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia “esta semana”, e antecipou “grandes negócios com os Estados Unidos” para ambas as partes caso seja assinada uma trégua para o conflito iniciado em 2022.

“Espera-se que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo esta semana”, publicou Trump em sua rede social, Truth Social, sem dar detalhes sobre algum avanço nas conversas de paz que Washington tenta impulsionar desde que o republicano substituiu no cargo o democrata Joe Biden, no fim de janeiro.

Zelenskiy propôs neste domingo que a Rússia abandone os ataques de drones e mísseis contra a infraestrutura civil por pelo menos 30 dias. “Se a Rússia não concordar com essa medida, isso será uma prova de que ela pretende continuar fazendo apenas as coisas que destroem vidas humanas e prolongam a guerra”, escreveu no X.

Neste domingo, Ucrânia e Rússia trocaram acusações de violar a trégua de Páscoa anunciada unilateralmente pelo presidente Vladimir Putin.

O aparente fracasso em respeitar até mesmo um cessar-fogo de Páscoa mostra como será difícil para Trump alcançar seu objetivo de fechar um acordo duradouro para acabar com o que ele chama de “banho de sangue” da guerra na Ucrânia.