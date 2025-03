Trump diz esperar que Rússia concorde com cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que espera que a Rússia concorde com um plano de cessar-fogo elaborado por autoridades norte-americanas e ucranianas e que haverá uma reunião dos EUA com a Rússia ainda nesta terça ou na quarta-feira.

Em comentários a repórteres, Trump disse que convidaria o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, de volta à Casa Branca. Os dois líderes se desentenderam em uma reunião no Salão Oval no mês passado e Zelenskiy deixou Washington sem assinar um acordo de minerais com os Estados Unidos.

Trump disse que espera que um cessar-fogo total possa ser alcançado na guerra de três anos nos próximos dias. Ele disse que acha que falará com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre isso esta semana.