Trump disse ao chefe de gabinete que Hitler “fez muitas coisas boas”, diz livro

O ex-presidente dos Estado Unidos Donald Trump teria feito elogios ao nazista alemão Adolf Hitler durante uma visita à Europa para marcar o 100º aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial. As informações são do jornal The Guardian.

“Bem, Hitler fez muitas coisas boas”, teria dito Trump ao então chefe de gabinete, John Kelly, durante a viagem em 2018. A declaração foi dada em uma aula improvisada de história em que Kelly “lembrou ao presidente quais países estavam de que lado durante o conflito”.

Essa revelação foi contada no livro “Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost” (“Honestamente, nós vencemos estas eleições: A história por trás dos bastidores de como Trump perdeu”), de Michael Bender, correspondente do Wall Street Journal na Casa Branca.

Conforme Bender, Trump negou ter feito o comentário sobre Hitler. No entanto, fontes não identificadas relataram que Kelly “disse ao presidente que ele estava errado, mas Trump não se intimidou”, enfatizando a recuperação econômica alemã sob Hitler durante os anos 1930.

Kelly então teria respondido que “o povo alemão teria sido melhor pobre do que submetido ao genocídio nazista”.

Ainda na viagem à Europa, Trump teria decidido cancelar uma visita a um cemitério americano. Mais tarde, foi relatado que o então presidente chamou os soldados americanos que morreram na guerra de “perdedores” e “otários”.

Kelly deixou a Casa Branca no início de 2019. Ele tem falado criticamente de Trump desde então, supostamente dizendo aos amigos que o presidente a quem servia era “a pessoa mais imperfeita que já conheci na minha vida”.

Veja também