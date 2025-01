Trump deve participar virtualmente do Fórum de Davos

WASHINGTON, 14 JAN (ANSA) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, participará virtualmente do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, no próximo 23 de janeiro, três dias após a cerimônia de posse.

A informação foi divulgada pela agência Bloomberg nesta terça-feira (14). Segundo o presidente do evento, Borge Brende, também existe a expectativa de que representantes do novo governo Trump participem da parte final do fórum, que acontece entre os dias 20 e 24 de janeiro.

Ao ser questionado sobre uma possível presença do bilionário Elon Musk, futuro chefe do departamento de eficiência da gestão Trump, Brende respondeu que ainda não sabe, mas destacou que o magnata seria “bem-vindo”. (ANSA).