Trump deve anunciar tarifas de aço e alumínio contra Nafta e UE, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta quinta-feira a imposição de amplas tarifas sobre as importações de aço e alumínio do Canadá e do México, parceiros do país no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), bem como dos membros da União Europeia, disseram fontes próximas ao assunto ao jornal Washington Post.

A reportagem diz que, frustrado com o fracasso das negociações em curso, Trump escolheu intensificar sua batalha comercial em vez de conceder mais renúncias tarifárias.

Segundo o Washington Post, as tarifas sobre as importações siderúrgicas devem entrar em vigor já na sexta-feira.