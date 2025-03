Trump descarta recessão nos EUA e sinaliza flexibilização de tarifas sobre o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que “não vê nenhuma recessão nos EUA” e que a economia norte-americana “vai bombar”. Enquanto comprava um carro da Tesla em frente à Casa Branca, expressou otimismo quanto ao crescimento do país e destacou a queda nos preços de combustíveis e alimentos.

Sobre o Canadá, Trump afirmou: “Podemos recuar nas tarifas de 50% sobre o Canadá”, acrescentando que “também posso desistir de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá”. Ele sugeriu uma possível união entre os dois países, dizendo: “Se o Canadá virar nosso 51º estado, não terá tarifas”. Trump também indicou que está “focado em reduzir tarifas sobre o Canadá no momento”.

Em relação à Ucrânia, Trump se mostrou esperançoso por “um cessar-fogo permanente nos próximos dias”. Ele revelou que planeja conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, “ainda nesta semana”, e que representantes dos EUA conversarão “com os russos entre hoje e amanhã sobre um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia”. No entanto, ressaltou que “precisa de duas pessoas para dançar tango”, destacando a importância da cooperação mútua para um acordo.

Sobre o mercado de ações, Trump minimizou as preocupações com a volatilidade, afirmando que “a queda nas bolsas não me preocupa, e algumas pessoas farão ótimos negócios”. Elogiou Elon Musk e a Tesla, dizendo: “Musk está fazendo um ótimo trabalho com a Tesla e com o Doge Departamento de Eficiência Governamental”. Trump ainda brincou sobre a compra do carro, afirmando: “Farei um bom negócio aqui. Amo Tesla! Espero que eu comprar um, impulsione as vendas”, mas revelou que Musk não lhe deu desconto. “Não fiz questão de pedir. Afinal, eu sou o presidente.”

Trump também criticou a União Europeia, afirmando que “a UE nos trata de maneira terrível”, e reafirmou sua defesa das tarifas comerciais, dizendo: “Tivemos que implantá-las; países estão roubando nossos empregos”.

Ele ainda mencionou encontros realizados no dia anterior com executivos de grandes empresas de tecnologia, como IBM, Dell e HP, mas não forneceu mais detalhes.