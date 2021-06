Trump desativa sua própria ‘rede social’ em menos de 1 mês

WASHINGTON, 2 JUN (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump desativou o blog que havia lançado há menos de um mês para se comunicar com seus apoiadores, anunciou Jason Miller, conselheiro do republicano, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira (2).

A plataforma de Trump, ‘From the Desk of Donald J. Trump’, foi criada em maio depois que o americano teve suas contas banidas de redes sociais como Twitter e Facebook.

No início do ano, as contas foram suspensas sob a acusação de que ele incitou a violência que levou aos tumultos no Capitólio em 6 de janeiro. No entanto, logo depois o magnata foi expulso.

A nova ferramenta, porém, foi claramente uma tentativa de Trump de ampliar seu discurso, mas a página online nunca decolou, principalmente pela impossibilidade de interação dos seguidores.

O blog apresentava vídeos do ex-presidente e declarações que eram enviadas por e-mail a seus seguidores. “Foi apenas útil para os esforços mais amplos em que estamos trabalhando”, explicou Miller, acrescentando ter esperança de ter mais informações sobre o assunto em breve. (ANSA)

