Trump denuncia ‘escória violenta’ infiltrada nos EUA devido às ‘fronteiras abertas’

Donald Trump denunciou, nesta quinta-feira, dia 2, a “escória violenta” que, segundo ele, “se infiltrou” nos Estados Unidos devido a uma política de “fronteiras abertas”, dias antes de voltar à Casa Branca.

“Nosso país é um desastre, uma chacota no mundo inteiro. Isso é o que acontece quando há FRONTEIRAS ABERTAS, com uma liderança fraca, ineficaz e praticamente inexistente”, afirmou o republicano em sua rede Truth Social.

“O Departamento de Justiça, o FBI e os promotores estaduais e locais democratas não fizeram seu trabalho”, acusou o presidente eleito.

Ele os classificou como “incompetentes e corruptos” por terem passado “todas as suas horas” atacando-o judicialmente, “em vez de se concentrarem em proteger os americanos da escória violenta externa e interna que se infiltrou” no “governo” e na “nação”.

A CIA (a Agência Central de Inteligência) “deve se envolver, AGORA, antes que seja tarde demais”, acrescentou Trump usando letras maiúsculas.

“Os Estados Unidos estão ruindo: está ocorrendo uma erosão violenta da segurança, da proteção nacional e da democracia em toda a nossa nação”, afirmou.

O futuro presidente usou, assim, o ataque com uma caminhonete em Nova Orleans, supostamente cometido por um corretor de imóveis que serviu no Exército, para criticar o chefe do Executivo em fim de mandato, o democrata Joe Biden.

Shamsud Din Jabbar, identificado como o autor do ataque, é um americano nascido no Texas que aparentemente “se inspirou” no grupo Estado Islâmico (EI).

Trump baseou sua campanha para voltar à Casa Branca na luta contra a imigração ilegal.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Gallup entre 2 e 18 de dezembro e publicada nesta quinta-feira, 68% dos adultos americanos confiam que o magnata conseguirá controlar a imigração ilegal.

O presidente eleito começou o ano atacando na rede X os “criminosos” estrangeiros.

“Quando disse que os criminosos que vêm para cá são muito piores do que os criminosos que temos em nosso país, essa afirmação foi constantemente refutada pelos democratas e pela mídia de notícias falsas, mas provou ser verdadeira. A taxa de criminalidade em nosso país está em um nível que ninguém viu antes”, escreveu.

E isso apesar de as estatísticas oficiais do FBI, a polícia federal dos EUA, indicarem que os crimes violentos diminuíram nos Estados Unidos.