Trump defende sua política comercial com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste sábado sua política de linha dura contra a China, ao argumentar que as tarifas adotadas por seu governo levam “bilhões” de dólares de Pequim para Washington.

“As coisas estão indo muito bem com a China. Eles estão nos pagando dezenas de bilhões de dólares, o que é possível pelas desvalorizações monetárias e a injeção de enormes quantias de dinheiro para manter seu sistema funcionando”, escreveu Trump no Twitter.

Trump argumenta com frequência que as tarifas impostas aos produtos chineses são pagas pela China, quando, de fato, são cobertas pelos intermediários das importações aos Estados Unidos e, na maioria dos casos, acabam sendo pagas pelos consumidores americanos que compram estes produtos.

Trump também disse que outros países, com medo de serem punidos com impostos dos Estados Unidos como a China, estão pedindo para negociar acordos comerciais com os Estados Unidos.

“Países estão vindo até nós querendo negociar acordos comerciais REAIS (…) Eles não querem ser alvo de tarifas dos Estados Unidos”, tuitou Trump, sem revelar quais países desejam tais acordos, em uma mensagem na qual também criticou os tratados assinados por governos anteriores.

Na quinta-feira, Trump anunciou a intenção de adotar em setembro tarifas de 10% para outros 300 bilhões de dólares de importações chinesas. A ameaça sacudiu os mercados mundiais.

O anúncio de Trump aconteceu um dia depois de uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e China, retomadas com o objetivo de encerrar a disputa que já dura um ano.

O novo plano significa que tarifas serão adotadas sobre praticamente todos os 660 bilhões de dólares de comércio bilateral anual entre as duas maiores economias do mundo.

A China ameaçou adotar represálias, mas já impõe tarifas sobre 110 bilhões de dólares em importações americanas, praticamente a totalidade das importações procedentes dos Estados Unidos.