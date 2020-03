Trump defende projeto de infraestrutura ‘grande e ousado’, de US$ 2 trilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 31, que, com as taxas de juros em “zero” no país, é o momento de “fazer nossa Lei de Infraestrutura aguardada há décadas”. Em breve mensagem no Twitter, Trump defendeu que esse projeto seja “grande e ousado”, de US$ 2 trilhões.

O líder americano argumentou que a lei deve ser focada na geração de empregos e na reconstrução “da outrora grande infraestrutura de nosso país”.

No fim da mensagem, ele ainda menciona a expressão “Fase 4”, em referência às etapas de projetos de estímulos aprovados nos EUA para contrabalançar os efeitos econômicos negativos da pandemia de coronavírus.