Trump declara emergência na Flórida por furacão Dorian

NOVA YORK, 30 AGO (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência na Flórida nesta sexta-feira (30) em decorrência da passagem do furacão Dorian. A informação foi divulgada pela própria Casa Branca em um comunicado à imprensa. O republicano deve visitar o estado norte-americano neste fim de semana. “A ação do presidente autoriza o Departamento de Segurança Interna, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), a coordenar todos os esforços de alívio a desastres, que visam aliviar as dificuldades e o sofrimento causados pela emergência para a população local e de fornecer assistência adequada “, diz a nota. Cerca de dois mil membros da Guarda Nacional já foram mobilizados e o número deve dobrar nos próximos dias. “Devemos nos preparar para todas as circunstâncias”, afirmou o governador da Flórida, Ron DeSantis, à jornalistas. Como medida de prevenção, as autoridades locais também pediram para todos os moradores da região guardarem alimentos e gás. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, o furacão se reforçou atingindo a categoria 3, o que significa ter ventos de ao menos 178 quilômetros por hora. A previsão gerou alertas para o noroeste das Bahamas, onde o fenômeno deve chegar no próximo domingo. A expectativa é de que Dorian chegue na Flórida na próxima segunda-feira (2) e se transforme em tempestade de categoria 4.

Na última quarta-feira (28), ele passou pela ilha caribenha de Porto Rico e não ocasionou grandes danos.

“Agora, parece que pode ser um monstro absoluto”, disse Trump em um vídeo publicado em uma rede social, no qual afirma que comida e água estão sendo enviadas à Flórida. (ANSA)