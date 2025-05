Trump convida papa Leão XIV para visitar Estados Unidos

WASHINGTON, 19 MAI (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o papa Leão XIV para visitar seu país de origem, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta segunda-feira (19).

Em declaração à imprensa, a representante do governo norte-americano revelou que o convite foi feito em uma carta entregue ao Pontífice pelo vice-presidente J.D Vance, durante reunião hoje cedo, no Vaticano.

Um vídeo divulgado pelo Vatican News mostra Robert Francis Prevost pegando o documento, colocando-o sobre sua mesa e dizendo “em algum momento”.

Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, também presenteou o Papa com uma cópia de duas das obras mais importantes de Santo Agostinho, “A Cidade de Deus” e “Sobre a Doutrina Cristã”, além de uma camiseta do Chicago Bears, com o nome de Leão XIV, informou o gabinete do vice de Trump.

“Como você provavelmente pode imaginar, as pessoas nos Estados Unidos estão extremamente animadas com você”, declarou Vance ao novo líder da Igreja Católica enquanto trocavam presentes.

Por sua vez, o Santo Padre presenteou Vance com uma escultura de bronze com as palavras em italiano “A paz é uma flor frágil” e um livro ilustrado com os aposentos papais no Palácio Apostólico.

O encontro acontece um dia após a missa de posse do primeiro pontífice nascido nos EUA da história da Igreja Católica, que apelou pela paz, amor e unidade para a humanidade e condenou o sistema econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres.

Segundo a Santa Sé, os líderes discutiram atualidades da política internacional, a colaborações entre a Igreja e o Estado, bem como algumas questões de especial relevância para a vida eclesial e a liberdade religiosa.

Durante “os cordiais debates” na Secretaria de Estado, a satisfação pelas boas relações bilaterais também foi renovada”.

Além disso, Leão XIV transmitiu seu “desejo expresso de que se respeite o direito humanitário e o direito internacional nas áreas de conflito e de uma solução negociada entre as partes envolvidas”. (ANSA).