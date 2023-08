Trump converte acusações contra ele em tema de campanha eleitoral

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/08/2023 - 12:55 Compartilhe

O ex-presidente republicano Donald Trump converteu, nesta quarta-feira (2), sua última acusação penal por tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020 em um tema de campanha para as presidenciais de 2024 e presumiu que “nunca antes havia tido tanto apoio”.

“Esta acusação sem precedentes contra um ex-presidente (de grande sucesso!), & o principal candidato, com diferença, tanto no Partido Republicano como nas eleições gerais de 2024 revelou ao mundo a corrupção, o escândalo e o fracasso ocorridos nos Estados Unidos durante os últimos três anos”, afirmou em letras maiúsculas o milionário em sua plataforma Truth Social.

“Nunca antes havia tido tanto apoio em algo”, disse.

“Os Estados Unidos são uma nação em declínio, mas voltaremos a fazê-la grande, maior do que nunca”, acrescentou.

Trump, favorito a se converter no candidato presidencial do Partido Republicano para 2024, é acusado de conspiração para enganar os Estados Unidos e para obstruir um procedimento oficial, ou seja, a sessão conjunta do Congresso de 6 de janeiro de 2021 para certificar a vitória do democrata Joe Biden.

O ex-presidente afirma há meses que as acusações contra ele são “falsas” e que Biden tenta de todos os meios para prejudicar a campanha de seu rival político.

Trump já enfrenta um processo criminal por negligência na gestão de documentos confidenciais que ele levou da Casa Branca e por pagamentos em dinheiro a uma atriz pornô antes das eleições de 2016.

A promotoria da Geórgia também investiga se Trump tentou ilegalmente anular o resultado das eleições de 2020 nesse estado do sul do país.

Apesar de suas controvérsias judiciais, Trump conta com a lealdade de um amplo setor do seu partido. Mantém uma vantagem substancial nas pesquisas para a nomeação republicana, com larga diferença em relação ao seu rival mais próximo, o governador da Flórida Ron DeSantis.

Biden se negou a fazer comentários sobre o caso e os funcionários governamentais argumentam que o Departamento de Justiça é independente da Casa Branca.

dax-mlm/bgs/erl/ll/dd

