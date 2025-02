Trump conversa com Trudeau em meio a tarifaço

WASHINGTON, 3 FEV (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o premiê do Canadá, Justin Trudeau, na manhã desta segunda-feira (3), em meio à guerra comercial deflagrada pelo republicano contra um dos mais tradicionais aliados americanos.

Em publicação em sua rede social, a Truth, o magnata disse que voltará a falar com Trudeau às 15h (17h em Brasília).

Na mensagem, Trump acusou o Canadá de impedir bancos dos EUA de fazerem negócios no país e voltou a aludir a uma “guerra às drogas”.

“Centenas de milhares de pessoas morreram nos EUA por drogas que atravessam as fronteiras com o México e o Canadá. Acabei de falar com Justin Trudeau. Falarei com ele novamente às 15h”, escreveu.

O presidente anunciou no último fim de semana tarifas de importação de 25% contra mercadorias do Canadá e do México e de 10% contra produtos da China. Em retaliação, os governos canadense e mexicano estabeleceram alíquota igual contra itens americanos.

Trump acusa o Canadá de não agir para conter o tráfico de fentanil ao longo da fronteira, porém insinuou que o tarifaço pode ser uma tentativa de pressionar o país a se tornar o “51º estado” americano. “O povo do Canadá teria impostos muito menores e proteção militar bem melhor. E sem tarifas!”, declarou no fim de semana. (ANSA).