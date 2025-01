Trump confirma que não há sobreviventes em acidente aéreo

WASHINGTON, 30 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quinta-feira (30) que o acidente aéreo envolvendo um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, capital do país, na noite passada, não teve sobreviventes. O mandatário acrescentou que as autoridades estão “buscando respostas” e que a nação está “em luto” pelas vítimas.

“Lamentavelmente, não há sobreviventes. Vamos descobrir o que aconteceu, estamos buscando respostas”, afirmou em coletiva de imprensa na Casa Branca.

O chefe de Estado ressaltou que “o helicóptero estava em uma péssima posição”, causando o choque com o avião. Além disso, ele também disse que “os avisos [da torre de controle] foram dados tarde, segundos após a colisão”, que derrubou as aeronaves no rio Potomac.

O presidente confirmou que o número de vítimas é de 67 pessoas, das quais 64 estavam no avião operado pela PSA Airlines, subsidiária da American Airlines, e três, no helicóptero militar. No avião havia passageiros de outras nacionalidades, como da Rússia. As origens das de todas as vítimas serão confirmadas “mais tarde”, segundo o anúncio oficial.

Trump ainda acusou as políticas para a diversidade “DEI (Diversidade, Igualdade e Inclusão) dos ex-presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden de terem “levado à contratação de pessoas não qualificadas, com deficiências físicas ou mentais, como controladores de tráfego aéreo”. Na sua opinião, “deveriam ser contratadas apenas pessoas altamente inteligentes e psicologicamente superiores”.

“Eu coloquei a segurança em primeiro lugar, eles, a política”, declarou o presidente. (ANSA).