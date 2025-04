Trump confirma presença em funeral do papa Francisco

NOVA YORK, 21 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que viajará a Roma para o funeral do papa Francisco, previsto para ocorrer entre 25 e 27 de abril.

“Melania e eu iremos para o funeral do papa Francisco.

Estamos ansiosos para estar lá”, escreveu o republicano na rede social Truth.

Mais cedo, Trump lamentou a morte do líder católico e ordenou bandeiras a meio-mastro para homenagear o pontífice. “Foi um grande homem e que trabalhou duro”, disse o presidente em um evento de Páscoa na Casa Branca, tendo a seu lado uma pessoa fantasiada de coelho.

Francisco, no entanto, era crítico das políticas anti-imigrantes de Trump. “Um autêntico Estado de direito se verifica justamente no tratamento digno que todas as pessoas merecem, especialmente as mais pobres e marginalizadas”, escreveu o Papa em uma carta recente para bispos americanos.

(ANSA).