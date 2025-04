O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma “ligação muito produtiva” com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na quarta-feira, 16, e mencionou que a reunião com os representantes do Japão em Washington também foi “produtiva”, em publicação na Truth Social, na manhã desta quinta-feira, 17. “Todas as nações querem encontro para negociar, incluindo a China. Hoje é a vez da Itália”, escreveu.