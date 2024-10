Trump cita assassinatos e diz que há ‘muitos genes ruins’ entre imigrantes nos EUA

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 08/10/2024 - 10:23 Para compartilhar:

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) – O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que há “muitos genes ruins” nos Estados Unidos, enquanto comentava sobre assassinatos supostamente cometidos por imigrantes que vivem ilegalmente no país.

“Como podem permitir que pessoas entrem por uma fronteira aberta, das quais 13 mil eram assassinos”, disse Trump em entrevista para o comentarista conservador Hugh Hewitt, ao discutir as políticas de imigração de sua adversária democrata na eleição de 5 de novembro, a vice-presidente Kamala Harris.

“Muitos deles mataram muito mais de uma pessoa e agora estão felizes vivendo nos Estados Unidos. Você sabe, um assassino, eu acredito nisso, está nos genes dele. E nós temos muitos genes ruins em nosso país agora.”

Trump parecia estar se referindo a uma carta do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ao deputado republicano Tony Gonzales, divulgada no mês passado, segundo a qual 13.099 pessoas condenadas por homicídio estão na lista de “não detidos” do ICE, que inclui vários tipos de imigrantes que entraram legal ou ilegalmente no país.

Em um comunicado, a campanha de Trump defendeu seus comentários, dizendo que ele estava falando apenas sobre assassinos, e não imigrantes.

“O presidente Trump estava claramente se referindo a assassinos, não a imigrantes”, disse a secretária de imprensa da campanha de Trump, Karoline Leavitt.

“É bastante repugnante que a imprensa seja sempre tão rápida em defender assassinos, estupradores e criminosos ilegais desde que isso garanta uma manchete negativa sobre o presidente Trump.”

(Reportagem de Gram Slattery em Washington, reportagem adicional de Kristina Cooke e Jarrett Renshaw)