Trump barra divulgação de relatório democrata sobre Rússia

WASHINGTON, 10 FEV (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impediu a divulgação de um memorando elaborado pela oposição democrata sobre a influência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016.

O magnata barrou ontem (9) a publicação do relatório, o qual negava o conteúdo de um documento republicano divulgado na semana passada e o qual alegava que Trump era alvo de abuso de poder e de “politização” por parte do FBI e das equipes investigativas.

Como Trump barrou o memorando democrata, o documento, agora, volta para as comissões da Câmara dos Representantes, de acordo com a Casa Branca. A Comissão parlamentar de Inteligência tinha votado a favor, por unanimidade, pela publicação. En uma carta ao presidente da Comissão, David Nunes, o conselheiro da Casa Branca, Don McGahn, informou que a decisão de Trump se baseia no fato do memorando conter “numerosos trechos confidenciais e especialmente delicados”. O advogado pediu que os democratas revisem o memorando, com a ajuda do Departamento de Justiça, para que “emendem esses fragmentos”, pois Trump “segue disposto” a publicá-lo. Na semana passada, Trump aprovou o memorando escrito republicanos, o seu partido. (ANSA)