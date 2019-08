Trump baixa o tom em relação a China e Irã

BIARRITZ, 26 AGO (ANSA) – No último dia da cúpula do G7 em Biarritz, na França, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abaixou o tom em relação à China e ao Irã nesta segunda-feira (26). O republicano anunciou que iniciará “muito em breve” negociações com a China para resolver a guerra comercial que se acirrou nas últimas semanas e elevou a tensão no mercado financeiro global.

Trump também informou que o governo americano recebeu um comunicado das autoridades chinesas demonstrando intenção de discutir um possível acordo comercial.

“A China quer fazer um acordo, isso é uma grande coisa”, disse Trump. “Uma das razões pelas quais ele [o presidente chinês, Xi Jinping] é um grande líder e a China é um grande país é porque ele sabe como o mundo está”, completou. “Vamos retomar as negociações muito em breve. Acredito que alcançaremos um acordo”, disse. “Recebemos duas ligações, duas ótimas ligações”, ressaltou Trump.

No fim de semana, fontes do governo americano tinham anunciado que fariam um acordo comercial com o Japão. O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, contou que o acordo cobria agricultura, tarifas industriais e comércio digital. As tarifas de automóveis permaneceriam inalteradas. Outro tema que Trump demonstrou um tom mais ameno nesta segunda-feira foi em relação ao Irã. No ano passado, o republicano abandonou o acordo assinado com Teerã e apadrinhado por outras potências que previa um limite ao plano nuclear iraniano, em troca do fim de sanções econômicas. Durante o G7, o ministro das relações exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif, apareceu de surpresa a Biarritz, a convite da anfitriã França. “É muito cedo para encontrar Zarif. Não quero encontra-lo ainda”, disse Trump, ressaltando, porém que “sabia que ele poderia vir e respeita o fato que tenha vindo”. “Tenho uma boa relação com Macron, que me perguntou [sobre o assunto]. Eu não considerei nada desrespeitoso”, respondeu Trump quando questionado se a presença de Zarif tinha sido informada previamente pela Presidência francesa aos EUA.

“Há uma união total em relação ao Irã. Haverá uma declaração conjunta dos líderes do G7”, anunciou Trump. (ANSA)