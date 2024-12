Trump avalia privatizar o Serviço Postal dos EUA, diz Washington Post

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 14/12/2024 - 17:42 Para compartilhar:

(Reuters) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou grande interesse em privatizar o Serviço Postal dos EUA (USPS) nas últimas semanas, informou o Washington Post neste sábado, citando três pessoas com conhecimento do assunto.

O Serviço Postal dos EUA, que perdeu mais de 100 bilhões de dólares desde 2007, relatou um prejuízo líquido de 9,5 bilhões de dólares no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, um prejuízo 3 bilhões de dólares maior que o do ano passado, em grande parte devido ao aumento anual nas despesas não monetárias com indenizações trabalhistas.

Quando informado sobre as perdas anuais da agência, Trump disse que o governo não deveria subsidiar a organização, de acordo com o Washington Post.

Trump, que toma posse em 20 de janeiro, discutiu seu desejo de privatizar o Serviço Postal com Howard Lutnick, sua escolha para secretário de Comércio, em Mar-a-Lago, segundo a reportagem.

Pessoas que trabalharão no Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk e Vivek Ramaswamy, também tiveram conversas preliminares sobre grandes mudanças no USPS, disse a reportagem, citando outras duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Um porta-voz do USPS disse que, nos últimos três anos, a empresa reduziu suas operações em 45 milhões de horas de trabalho e cortou seus gastos com transporte em 2 bilhões de dólares.

A agência também está buscando aprovação regulatória para modernizar sua rede de processamento e transporte de correspondência para alinhá-la às práticas modernas, o que economizará entre 3,6 bilhões e 3,7 bilhões de dólares anualmente, acrescentou o porta-voz.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre a reportagem.

Qualquer tentativa de privatizar o Serviço Postal poderia atrapalhar a indústria de comércio eletrônico nos EUA, disse o Washington Post, incluindo a Amazon, que usa o USPS para entrega “last-mile” entre os centros de distribuição da Amazon e os clientes.

Também poderia prejudicar pequenas empresas e consumidores rurais que usam o Serviço Postal, já que é a única transportadora que entregará em áreas remotas do país.

(Por Chandni Shah em Bengaluru, com reportagem adicional de Douglas Gillison em Washington)