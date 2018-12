Trump avalia destituir presidente do Fed, segundo imprensa

Donald Trump teria conversado em caráter privado sobre a possibilidade de destituir o presidente do Banco Central, incomodado com a decisão tomada pela instituição na quarta-feira de elevar as taxas de juros, reportaram neste sábado (22) dois veículos de comunicação, citando fontes próximas ao presidente americano.

Procurado pela AFP, o Federal Reserve (Fed, BC americano) não estava imediatamente disponível para comentar esta informação e esclarecer se uma decisão neste sentido teria sustentação jurídica.

A emissora de notícias CNN, citando pessoas informadas sobre estas discussões, informou que Trump já começou a sondar com seus assessores a legalidade da medida, que sem dúvidas provocaria distúrbios nos mercados de todo o mundo.

Wall Street registrou esta semana sua pior queda semanal desde 2008, provocada especialmente pela elevação das taxas de juros, a ameaça de uma paralisação do governo em Washington – o que se concretizou parcialmente neste sábado e se estenderá até o Natal -, a guerra comercial e a perspectiva de uma desaceleração econômica nos Estados Unidos.

Trump tem criticado constantemente o Fed, distanciando-se da reserva habitual dos presidentes de não comentar as decisões da instituição com a finalidade de respeitar sua independência.

Esta semana, o presidente afirmou que se o Banco Central aumentar as taxas, este será um engano. Mas o comitê monetário do Fed ignorou a pressão e as advertências do presidente.

Uma tentativa de terminar o mandato de Jerome Powell seria inédito e significaria um ataque direto à independência do poderoso Federal Reserve, que desempenha um papel importante na primeira economia do mundo.