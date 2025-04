Trump aumenta para 125% tarifas contra China

WASHINGTON, 9 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) que as tarifas sobre produtos provenientes da China serão elevadas para 125%.

Em seu perfil na plataforma Truth Social, o republicano também revelou que limitará as taxas recíprocas a 10% para outros países pelos próximos 90 dias.

“Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada da China pelos EUA para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis”, escreveu o magnata.

Na mensagem, Trump confirmou que “autorizou uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com efeito imediato”.

A decisão, segundo o mandatário americano, foi tomada pelo fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos EUA para “negociar uma solução” ao tarifaço.

O republicano elevou as taxas contra mercadorias provenientes do gigante asiático pouco tempo depois de Pequim aumentar de 34% para 84% as tarifas sobre produtos americanos. (ANSA).