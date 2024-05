Trump ataca Biden e imigrantes durante discurso em Nova Iorque

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 31 MAI (ANSA) – Após ser considerado culpado por 34 crimes em uma condenação inédita, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump subiu o tom em um discurso em Nova York e realizou diversos ataques, principalmente aos imigrantes e ao atual mandatário da nação, Joe Biden.

Os comentários realizados pelo ex-mandatário na Trump Tower também foram marcados por diversas críticas aos magistrados do tribunal e até mesmo aos seus advogados.

O magnata argumentou que o juiz Juan Merchan “parece um anjo, mas na verdade é um demônio”. Além disso, acusou o magistrado de ser “corrupto”, “desonesto” e “cheio de conflitos” de interesses.

“Eles querem destruir nosso país. Se eles fizerem isso comigo, podem fazer com qualquer um. Tudo isso é mais importante do que eu e minha presidência, estou lutando pela nossa Constituição. O que está acontecendo comigo não deveria acontecer com nenhum presidente. Foi uma despesa legal, um pagamento para o meu advogado”, disse Trump, acrescentando que seu julgamento foi injusto.

“Com as fronteiras abertas, há pessoas de línguas que nunca ouvimos falar. Não é espanhol, francês ou russo. Temos indivíduos entrando que não são pessoas muito boas. Temos um recorde de terroristas entrando em nosso país”, alertou.

Além de se queixar por não ter falado durante seu julgamento por fraude contábil, o republicano destacou que o crime pelo qual foi condenado, na realidade, foi somente um “delito leve”.

O ex-presidente ainda prometeu que vai recorrer da decisão.

“Continuaremos a lutar e tornar a América grande novamente. O dia mais importante da história será 5 de novembro”, disse o empresário, se referindo ao dia das eleições presidenciais e mirando os seus eleitores.

Em relação ao atual governo norte-americano, Trump afirmou que os membros formam um “grupo de fascistas” e disse que Biden é “o presidente mais burro da história do país”. Além disso, chamou o atual mandatário de “desonesto” e “incompetente”.

O processo diz respeito à acusação de fraudes para encobrir um suborno de US$ 130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels, feito para esconder um relacionamento extraconjugal. (ANSA).