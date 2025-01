Trump assina ordem que adia proibição do TikTok nos EUA

PEQUIM, 21 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite da última segunda-feira (20) a ordem executiva que adia a aplicação da proibição do aplicativo chinês por 75 dias.

A decisão determina que o Departamento de Justiça dos EUA não aplique a Lei de Aplicações Controladas por Adversários Estrangeiros, assinada em abril passado pelo antecessor do republicano, o democrata Joe Biden.

A legislação previa que, a partir de 19 de janeiro, o aplicativo de vídeos fosse banido no território norte-americano, a menos que ocorresse sua venda para um comprador da América ou um de seus aliados.

Apesar da decisão, não se sabe se a medida pode anular a decisão judicial que entrou em vigor no domingo passado.

Com a assinatura da ordem, Trump cumpre sua promessa de estender o prazo para “fazer um acordo para proteger a segurança nacional” e para permitir que sua administração “tenha a oportunidade de determinar o curso de ação apropriado com relação ao TikTok”.

“É um aplicativo que os jovens usam e se a China rouba os dados dos jovens, francamente, não é grande coisa”, afirmou o republicano no Salão Oval, enfatizando que tem “problemas maiores”.

Além disso, Trump ameaçou que o governo norte-americano poderá “decidir impor tarifas à China se encontrar um acordo e Pequim não o aprovar”.

Logo após, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse esperar que Trump escute a “voz da razão”, porque “o TikTok desempenha um papel na promoção do emprego e no estímulo ao consumo nos Estados Unidos”.

“A esperança é que o lado americano possa ouvir atentamente a voz da razão e proporcionar abertura e justiça aos protagonistas do mercado no Estados Unidos”, concluiu Jiakun. (ANSA).