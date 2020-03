Trump: Apoio totalmente lei sobre recursos para coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que “apoia totalmente” a lei que deve ser votada na Câmara dos Representantes sobre a liberação de recursos que serão usados no combate aos impactos do surto de coronavírus no país.

“Encorajo todos os republicanos e democratas a se unirem e votarem sim”, escreveu o líder da Casa Branca em sua conta oficial no Twitter. “Este projeto de lei seguirá minha orientação para testes gratuitos do coronavírus e licença médica remunerada para nossos trabalhadores americanos afetados”, acrescentou o republicano.

Mais cedo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, havia anunciado que a Casa e o governo Trump tinham chegado a um acordo sobre os detalhes da lei. “Estamos orgulhosos de ter chegado a um acordo com o governo para resolver desafios pendentes”, declarou a democrata. Segundo Pelosi, o projeto deve ser votado pelos deputados ainda na noite desta sexta-feira.

Hoje, Trump declarou estado de emergência nacional nos EUA por causa do avanço do coronavírus no país e disse que a decisão permitirá a liberação de US$ 50 bilhões do governo federal para fazer frente aos impactos do surto.