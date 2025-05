Trump aparece vestido como papa em foto nas redes sociais

ROMA, 3 MAI (ANSA) – Às vésperas do conclave que elegerá o próximo líder da Igreja Católica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na última sexta-feira (2), nas redes sociais, uma imagem na qual aparece vestido como um papa.

A fotografia, divulgada nos perfis oficiais da Casa Branca e na Truth Social, mostra o republicano sentado em uma cadeira de estrutura dourada, usando batina, mitra e crucifixo no pescoço.

Além disso, ele é visto em gesto de bênção, com o dedo indicador direito apontando para o céu, e com a mão esquerda apoiada na coxa. Aparentemente, o retrato teria sido produzido por Inteligência Artificial (IA). Nenhuma mensagem foi divulgada junto com a imagem.

Nos últimos dias, Trump já havia brincado que gostaria de ser o próximo pontífice. “Eu gostaria de ser o papa. Essa seria minha primeira escolha”, disse o líder norte-americano brincando.

O conclave para escolher o sucessor do papa Francisco, que morreu aos 88 anos no último dia 21 de abril, está marcado para começar no próximo dia 7 de maio, quando 133 cardeais eleitores entrarão na Capela Sistina para definir o futuro da Igreja Católica. (ANSA).