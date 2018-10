Trump aparece com papel higiênico colado no sapato

SÃO PAULO, 5 OUT (ANSA) – O presidente norte-americano, Donald Trump, embarcou nesta quinta-feira (4) na Air Force One com o que parece ser um pedaço de papel higiênico grudado em seu sapato. O vídeo do mandatário subindo as escadas viralizou nas redes sociais, e os usuários do Twitter não economizaram nas piadas. Trump se dirigia a Rochester, no estado de Minnesota, para fortalecer os candidatos republicanos em campanha para as eleições deste ano de meio-mandato. Quando o presidente subiu as escadas do avião, ele se voltou para acenar um “tchau” e o papel descolou da sola. Desde ontem, o vídeo já acumulou mais de 2 milhões de visualizações. (ANSA)