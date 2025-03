Trump anuncia tarifas de 25% sobre carros importados

WASHINGTON, 26 MAR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (26) que implementará a partir de 2 de abril uma tarifa de 25% sobre as importações de veículos.

Após ter expandido ainda mais a guerra comercial com essa ação, que tem como objetivo incentivar as montadoras de automóveis a investir nos EUA, o republicano declarou que é o “início da libertação da América” e classificou a medida como “muito modesta”.

“Caso as empresas produzirem carros nos Estados Unidos, não haverá tarifas. Elas já estão procurando locais. Além disso, qualquer pessoa que comprar um carro fabricado nos EUA com financiamento poderá deduzir os juros na declaração de imposto de renda”, garantiu o mandatário americano.

Trump argumentou que, com as taxas que serão impostas a partir do próximo mês, Washington arrecadará “entre US$ 600 milhões a US$ 1 trilhão ao longo de dois anos”.

Ainda não está claro se as peças automotivas serão excluídas do tarifaço de Trump, mas as taxas vão ser “adicionais às tarifas já existentes”.

O assessor da Casa Branca do republicano, Will Scharf, acrescentou que as novas tarifas se aplicam a “carros e caminhões leves de fabricação estrangeira”.

Além de comunicar a imposição de tarifas sobre carros não fabricados em solo americano, o magnata garantiu que aplicará em breve taxas sobre produtos farmacêuticos importados e madeira.

