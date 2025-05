Trump anuncia tarifas de 100% sobre filmes produzidos no exterior

O presidente americano, Donald Trump, anunciou neste domingo tarifas sobre os filmes exibidos no país, mas produzidos no exterior, sob o argumento de que Hollywood é afetada negativamente por uma tendência que está levando cineastas e estúdios americanos a trabalhar fora do país.

Trump enfrenta críticas por suas políticas comerciais agressivas, por meio das quais impôs tarifas generalizadas a países de todo o mundo.

“Estou autorizando o Departamento de Comércio e o Representante de Comércio dos Estados Unidos a iniciar imediatamente o processo de imposição de uma tarifa de 100% sobre qualquer filme que entre no nosso país e tenha sido produzido no exterior”, publicou o presidente americano na plataforma Truth Social.

“A indústria cinematográfica dos Estados Unidos está MORRENDO muito rapidamente. Outros países oferecem todo tipo de incentivo para atrair os nossos cineastas e estúdios para fora dos Estados Unidos. Hollywood e muitas outras áreas dentro do país estão sendo devastadas”, advertiu Trump.

Segundo o presidente americano, esse cenário é resultado de “um esforço conjunto de outras nações”, que representa “uma ameaça à segurança nacional”.

Não foram divulgados detalhes sobre as condições de aplicação das tarifas. As séries de TV não foram mencionadas.