Trump anuncia novas sanções econômicas ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quarta-feira (8) um pronunciamento sobre o ataque a bases americanas feito pelo Irã. Ele reafirmou que não houve grandes danos às bases e nenhuma vítima. Trump anunciou novas sanções econômicas contra o Irã. “Os Estados Unidos vão imediatamente impor novas sanções econômicas ao Irã. Essas sanções continuarão até que o regime do Irã mude sua posição”, disse Trump. Ele não especificou quais devem ser as medidas.

Em seu discurso, Trump reafirmou ainda que o regime do Irã financia organizações terroristas ao redor do mundo e orquestrou diversos ataques contra os EUA e seus aliados no passado. Trump disse ainda que o Irã deve abandonar suas pretensões nucleares e conclamou outros países, como Reino Unido e Alemanha, a pressionar o governo iraniano. O presidente dos EUA afirmou também que seu país “é independente e não precisa do petróleo do Oriente Médio”. Trump enfatizou ainda o poder militar americano, mas disse que não pretende usá-lo.

Tom ameno

No discurso, Trump disse ainda que EUA e Irã podem trabalhar juntos para eliminar o Estado Islâmico, um inimigo comum dos dois países. Ele disse ainda que espera trabalhar com o governo iraniano para que o país tenha um “futuro próspero”.