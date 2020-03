Trump anuncia medidas contra danos econômicos do coronavírus

WASHINGTON, 10 MAR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou algumas medidas econômicas para tentar conter os danos causados pela propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Entre as propostas apresentadas, está o corte de impostos na folha de pagamentos, uma ajuda financeira para aqueles que têm contratos de trabalho com pagamento por hora (em caso de contaminação), além de incentivos para a indústria do turismo (companhias aéreas, cruzeiros e rede hoteleira), diretamente afetada por cancelamentos e reduções de viagens.

Em entrevista coletiva, Trump afirmou que os trabalhadores norte-americanos não podem ser penalizados “por algo que não é culpa deles”. “Não podemos deixar que ninguém vá trabalhar doente ou corra o risco de perder o emprego”, destacou. Além disso, prometeu pedir apoio ao Congresso nesta terça-feira (10) para o plano e realizar um novo pronunciamento para detalhar as ações.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o coronavírus contaminou 755 pessoas nos EUA, com 26 mortes confirmadas.

Teste para o coronavírus – Durante a entrevista, Trump se esquivou de responder aos jornalistas se havia realizado o teste para a detecção do coronavírus. A imprensa dos Estados Unidos relatou que o mandatário teve contato direto com dois deputados que estão em quarentena por terem se relacionado com pessoas que contraíram a doença.

O primeiro é Matt Gaetz, que viajou com o presidente na segunda-feira (09), e o segundo é Doug Collins, que teve uma reunião com Trump na última semana.

O vice-presidente e chefe da força-tarefa do governo para lidar com a doença, Mike Pence, não soube informar se o mandatário fez o teste e ainda destacou que também não realizou o procedimento.

