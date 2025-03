Trump anuncia lançamento do jato militar ‘mais potente’

WASHINGTON, 21 MAR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (21) o lançamento de um novo jato militar, descrito por ele como o “mais potente da história”.

O republicano revelou a novidade no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Trump analisou que o novo avião das Forças Armadas americanas será o “mais rápido, capaz e letal já construído”. Além disso, o mandatário disse que os inimigos “não vão saber o que os atingiu”.

A empresa Boeing ganhou o direito de produzir o moderníssimo jato militar, que será batizado de F-47, uma clara homenagem ao atual responsável pela Casa Branca.

O presidente americano garantiu que alguns países aliados poderão adquirir uma versão um pouco “inferior” da aeronave, pois “às vezes eles não são nossos aliados”.

Hegseth, por sua vez, avaliou que o lançamento do F-47 é um “presente” para as futuras gerações da nação. O chefe do Pentágono ainda comentou que o novo programa “Próxima Geração da Dominação Aérea” é um “alerta” para o mundo. (ANSA).