Trump ameaça Zelensky sobre acordo de terras raras

NOVA YORK, 31 MAR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no último domingo (30) ao dizer que ele terá “grandes problemas” caso desista de assinar o acordo sobre as terras raras.

Segundo o americano, citado pelo jornal The New York Times, o líder de Kiev está tentando “desistir do acordo sobre as terras raras e se ele sair, terá grandes, grandes problemas”.

Na última sexta-feira (28), Zelensky anunciou que recebeu dos EUA uma nova versão do texto para a exploração americana dos recursos minerais ucranianos, um dos mais ricos países europeus no setor. Apesar de não ter fornecido detalhes da proposta, o líder de Kiev disse apenas que “se trata de um documento completamente diverso”, o qual inclui “muitas coisas que não foram discutidas e “algumas que já tinham sido rejeitadas pelas partes”.

“Não iremos aceitar dívidas. Se existem perspectivas, novos pacotes de apoio, então os EUA podem estabelecer suas condições.

Sabemos que esta equipe não fará nada por nós de graça”, declarou Zelensky, citado pela Ukrainska Pravda.

Trump, que lidera uma intermediação de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, tenta um pacto para explorar alguns dos recursos minerais ucranianos a fim de compensar parte da ajuda financeira enviada pelos EUA a Kiev durante os anos de confronto com Moscou. (ANSA).