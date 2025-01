Trump ameaça impor tarifa de 100% contra países do Brics

WASHINGTON, 31 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de importação de 100% contra produtos do Brics caso os membros do grupo deixem de usar o dólar para realizar transações entre si.

A ideia de adotar uma nova moeda é bandeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comanda o bloco em 2025. “A ideia de que os países Brics estão tentando se afastar do dólar, enquanto ficamos aqui parados assistindo, acabou”, escreveu o magnata em sua rede social, a Truth.

“Vamos exigir um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do Brics ou apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e podem esperar dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia dos EUA”, acrescentou.

A ameaça já havia sido feita por Trump durante o período de transição de governo, mas é a primeira vez que ele aborda o assunto diretamente após tomar posse na Casa Branca.

“Eles podem encontrar outra nação otária. Não há chance de que os Brics substituam o dólar americano no comércio internacional ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tente isso deve dizer oi para as tarifas e adeus à América”, concluiu o presidente.

Pouco antes, Trump havia anunciado tarifas de importação de 25% contra mercadorias do Canadá e do México, primeiro passo da prometida guerra comercial com países do mundo todo, inclusive aliados.

Em coletiva de imprensa na última quinta (30), Lula disse que haverá retaliação do Brasil no caso de sobretaxas alfandegárias contra produtos do país.

O Brics é formado atualmente por África do Sul, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. (ANSA).